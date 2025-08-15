Van'ın İpekyolu ilçesinde yaşayan 5 çocuk annesi Ayşe Sever, bir süre önce göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkiklerde, kalbin üst kısmında büyük bir kitle tespit edildi. Bunun üzerine Göğüs Cerrahisi Uzmanları Op. Dr. Beniz İrem Ersoy Şığva ve Op. Dr. İlknur Aydar tarafından ameliyata alınan Sever'in göğsünden 5 saat süren operasyonla kitle çıkarıldı. Başarılı ameliyatın ardından şikayetlerinden kurtulan yaşlı kadın, sağlığına kavuştu.

"Van'da da ilk kez bu büyüklükte bir kitle çıkarıldı"

Konuya ilişkin konuşan Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Beniz İrem Ersoy Şığva, hastanın 3 ay önce göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle kendilerine başvurduğunu belirtti. Yapılan tetkiklerde kalbin üzerinde yaklaşık 13 santimetrelik bir kitle tespit ettiklerini ifade eden Dr. Şığva, "Patoloji raporunda Timoma olarak raporlandı. Hastamızı ameliyata hazırladıktan sonra bu hafta operasyonu gerçekleştirdik. Ameliyatı açık olarak yaptık çünkü kitlenin kapalı yöntemle çıkarılması mümkün değildi. Bu büyüklükte bir Timoma ile ilk kez karşılaştım. Van'da da ilk kez bu büyüklükte bir kitle çıkarıldı" dedi.

"Artık rahat nefes alabiliyorum"

Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Ayşe Sever ise "4 ay önce ağrılarım başladı. Birçok doktora gittim. Sonrasında İrem hocaya geldim ve rahatsızlığımın sebebini öğrendim. 5 gün önce ameliyat oldum. Şimdi çok şükür iyiyim" diye konuştu.