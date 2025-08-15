Yaşlıların sosyal hayata katılımını artırma ve keyifli zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla Engelli ve Yaşlı Dairesi Başkanlığınca, yaşlı bireylere yönelik piknik etkinliği düzenlendi. Sabah saatlerinde Büyükşehir Belediyesine ait ücretsiz servislerle evlerinden alınan çınarlar, Van Gölü sahiline getirildi. Sosyal bağlarını güçlendirmek moral ve motivasyonlarını arttırma amaçlı düzenlenen piknik organizasyonunda yaşlı bireylere çeşitli ikramlarda bulunuldu. Gün boyu süren programda, göle girerek serinleyen yaşlı bireyler, yüzmenin tadını da doyasıya çıkardı.

Gün sonunda ise yeniden evlerine bırakılan yaşlı bireyler, sağlanan imkânlardan ve gösterilen ilgiden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.