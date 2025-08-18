Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan 2025 yılı ilk 7 ayına ilişkin konut satış verilerini yayımladı. Açıklanan verilere göre, konut satışları Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24,2 oranında artarak 834 bin 751 olarak gerçekleşti.

Van’da konut satışlarındaki artışa göre kentte gayrimenkul piyasası geçen yıla göre artış gösterdi. Bunun yanı sıra, Van’da konut satışlarındaki yükseliş, Türkiye ortalamasıyla neredeyse eşdeğer orana sahip oldu.

Verilere göre, Van’da 2025 yılının ilk 7 ayında 5 bin 402 konut satışı gerçekleşirken, 2024 yılının aynı döneminde bu sayı 4 bin 375 olarak kaydedilmişti. Buna göre Van’da Ocak-Temmuz döneminde konut satışları, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23,68 oranında artış gösterdi.

2025 yılında Van’da en fazla konut satışı ise Temmuz ayında gerçekleşti.

Van’da 2025 yılı 7 aylık süreçte konut satışları şu şekilde oldu;

Ocak 2025: 721

Şubat 2025: 722

Mart 2025: 703

Nisan 2025: 766

Mayıs 2025: 779

Haziran 2025: 712

Temmuz 2025: 999