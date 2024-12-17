TOKİ, Van’ın da aralarında olduğu birçok ilde konut satışı gerçekleştirecek. Van’da satışı gerçekleştirilecek olan TOKİ konutları Gürpınar ve Erciş ilçesinde bulunuyor. 2 ilçede toplamda 340 konut satışa çıkarıldı.

Satışı gerçekleştirilecek Erciş’te ki 3+1 229 konutun başvuru tarihi, başvuru bedeli ve diğer şartlar şöyle;

Başvuru tarihleri: 26 Aralık 2024- 3 Ocak 2025

Başvuru Bedeli: 2000 TL

Satış Yöntemi: Kuralı Satış

Taksit sayısı: %25 peşin- taksit 120 ay (10 yıl)

Başvuru Yapılacak Banka Şubesi: T. Halk Bankası AŞ. Projenin İlindeki Şubeler ve e-Devlet üzerinden (e Devlet başvuruları 02 Ocak 2025 tarihinde sona erecektir.)

Başvuru alınacak konut tipleri: 3+1 Kura Tarihi: 10 Ocak 2025

Sözleşme İmzalanacak Banka Şubesi: T. Halk Bankası AŞ. Erciş / Van

Asil Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 20 Ocak 2025- 31 Ocak 2025

Yedek Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 04 Şubat 2025- 18 Şubat 2025(Asil hak sahipleri sözleşme imzalama işlemlerini tamamladıktan sonra kalan konutlar için)

Gürpınar’da 79 adet 2+1 ve 32 adet 3+1 toplam 111 konutun başvuru tarihi, başvuru bedeli ve diğer şartlar şöyle;

Başvuru tarihleri: 23-27 Aralık 2024

Başvuru Bedeli: 2.000 TL

Satış Yöntemi: Kuralı Satış

Taksit sayısı: %10 peşin - taksit 180 ay (15 yıl)

Başvuru Yapılacak Banka Şubesi: T.C. Ziraat Bankası AŞ. Tüm Şubeler ile Temerküz şube olan Van Gürpınar Şubesi ve e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilecektir. (e-Devlet başvuruları 25 Aralıkta sona erecektir.)

Başvuru alınacak konut tipleri: (2+1) ve (3+1)

Kura Tarihi: 02 Ocak 2025

Sözleşme İmzalanacak Banka Şubesi: T.C. Ziraat Bankası AŞ. Tüm Şubeler ve Gürpınar Şubesi

Asil Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 20-28 Ocak 2025

Yedek Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 03-05 Şubat 2025 (Asil hak sahipleri sözleşme imzalama işlemlerini tamamladıktan sonra kalan konutlar için)

KONUT BAŞVURUSUNUN BAZI ŞARTLARI

1- Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dâhilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır.

2- Başvuru sahiplerinde T.C. vatandaşı olma ve 18 yaşını doldurmuş olma şartları aranacaktır.

3- Kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarından oluşan hane halkı adına, yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir; birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır. (Tüm başvurular kura tarihinden önce kontrol edilmektedir)

4- Yukarıdaki şartları sağlayan kişiler, 23-27 Aralık 2024 tarihleri arasında, yetkili Banka Şubesine başvuru bedelini ödeyerek, “Satın Alma Talep ve Yüklenim Belgesi” imzalayacaklardır

5- Daha önce TOKİ'den ev almamış, hiç evi olmayan vatandaşlar konutlara başvuru yapabilecek.

TOKİ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Başvurular e devlet kapısı üzerinden alınacak. Başvuru yapacak vatandaşların e-devlet kapısı üzerinden müracaatını yapması gerekmektedir.

AYRINTILI BİLGİ İÇİN: TOKİ Web Sayfası, www.toki.gov.tr ve Bilgi Hattı: 444 86 54

Kuraların çekileceği yer ve saati İdarenin web sayfasında (www.toki.gov.tr) duyurulacak.