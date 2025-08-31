30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü dolayısıyla Van Valisi Ozan Balcı’nın ev sahipliğinde resepsiyon düzenlendi. Uygulama Oteli’nde gerçekleşen programa protokol üyeleri, kurum amirleri, sivil toplum temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyon boyunca Vali Ozan Balcı, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut ve 6. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ümit Çelik, masaları tek tek dolaşarak konukların bayramını kutladı.

“30 Ağustos, milletimizin kahramanlık destanı”

Vali Ozan Balcı yaptığı konuşmada, 30 Ağustos’un Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en parlak zaferlerinden biri olduğunu vurguladı.

“Kahramanlıklarla dolu 30 Ağustos Zaferi’nin 103. yılında sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum” diyen Vali Balcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“30 Ağustos, yokluklara ve imkânsızlıklara rağmen milletimizin imanla kenetlenerek gösterdiği şanlı mücadelenin sonucunda kazanılmış büyük bir zaferdir. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verilen mücadele, Türk milletinin asla esaret altına girmeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. Bu büyük günü bize armağan eden ecdadımızı, şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum.”

Vali Balcı, Cumhuriyetin temel değerlerini korumanın ve ülkeyi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmanın bugünün en önemli görevi olduğuna da dikkat çekti.

Resepsiyon pasta ve konserle tamamlandı

Gecenin sonunda Cumhuriyet pastası kesildi. Jandarma Genel Komutanlığı bandosu ise seslendirdiği marş ve eserlerle davetlilere unutulmaz anlar yaşattı.

Van’da 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu, milli birlik ve beraberlik ruhunun en güçlü şekilde hissedildiği bir gece olarak hafızalara kazındı.