Kent genelinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki okullarda eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanmasıyla birlikte 20 bin 95 öğretmen için de yarıyıl tatili başladı. 8 Eylül 2025 tarihinde başlayan 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle öğrenciler karne sevinci yaşadı.

Okullarda düzenlenen karne törenlerinde öğrenciler, öğretmenleri ve aileleriyle birlikte karne heyecanı yaşarken, bazı okullarda çeşitli etkinlikler de gerçekleştirildi. Karne dağıtım töreni kapsamında Van Valisi Ozan Balcı, Özen Adalı Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Sınıflarda öğrencilerle sohbet eden Vali Balcı, öğrencilere kitaplarla birlikte karnelerini dağıttı. Öğrencilere tatilde bol bol dinlenmeleri ve kitap okumaları tavsiyesinde bulunan Balcı, öğrencilere ve öğretmenlere iyi tatiller diledi.

Yarıyıl tatilinin ardından öğrenciler, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü eğitim öğretim yılının ikinci dönemi için okullarına yeniden dönecek.