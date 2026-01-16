Van'da etkili olan kar yağışı, kentin simgelerinden Van Gölü'nde görsel bir şölen sundu. Kış mevsiminin sert geçtiği Van'da, karla kaplanan dağlar ve Van Gölü'nün çevresi doğa severlerin ilgisini çekti. Özellikle gölün mavi rengi ile karın oluşturduğu kontrast, ortaya eşsiz görüntüler çıkardı. Beyaz örtüyle kaplanan kıyılar, gölün masmavi sularıyla buluşarak görsel bir şölen sundu. Soğuk havaya rağmen sahile inen vatandaşlar ve fotoğraf tutkunları, eşsiz manzarayı cep telefonlarıyla ve fotoğraf makineleriyle görüntüledi.

Kaynak: İHA