“Çocukların sanatsal faaliyetler başta olmak üzere, çeşitli alanlarda keyifli zaman geçirmesine zemin oluşturmayı hedeflediklerini” söyleyen Van Hak İnsani Derneği ile Atlantik Fuarcılık yetkilileri, Van Bölge Tiyatrosu’nda 250 çocuğu tiyatro ile tanıştırdı.

“Sosyal sorumluluk projesi kapsamında kırsal bölgelerde köy çocuklarının sanatsal faaliyetlerde daha aktif olmasını hedeflediklerini” belirten Atlantik Fuarcılık Genel Müdürü Kadir Yaşar, “Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde fuar organizasyonları düzenliyoruz. Dönem dönem çocuk ve yetişkin tiyatroları gibi farklı etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Maşa ile Koca Ayı Kamp Macerası adlı çocuk tiyatrosunu ilimize getirdik. Bu kapsamda köy okullarında görevli okul öğretmenleri bizlere ulaştılar.

Böylece kırsal kesimlerde yaşayan çocukları tiyatroyla tanıştırmak için bu tür etkinlikler yapıyoruz. Özellikle de kırsal kesimlerde yaşayan çocuklar için bu tür etkinliklerin önemli olduğunu düşünüyorum, bu noktada çocuklarımızı tiyatrolarla tanıştırmamıza vesile olan ve sponsor olan Hak Arama Kurtarma Derneğine teşekkür ederim. Bu tür sosyal sorumluluk projelerinde yer alan, ilimize katkı sağlayan, çocuklara bu anlamda destek sağlayan herkese teşekkür ederim.” şeklinde konuştu.

Sosyal sorumluluk çalışmalarında çocuklar için çeşitli faaliyetlerin olacağını belirten Hak İnsani Derneği Van İl Müdürü Adnan Elvan da, “Öncelikle organizasyonda, çocukların bu tür etkinliklerle tanışmasına olanak sağlayan herkese teşekkür ederim. Kırsal kesimlerde yaşayan çocuklarımızı buraya getirip tiyatro dışında da çeşitli etkinliklerle tanıştırmaya çalışıyoruz. 250 çocuk bugün tiyatroda güzel vakitler geçirdi, bu tür sosyal sorumluluk işlerinde elimizden gelenin fazlasını yapmaya devam edeceğiz.” ifadelerine yer vererek, destek olan herkese teşekkür etti.