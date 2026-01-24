Van’da dün etkisini gösteren kar yağışı birçok yerleşim yeri yolunu yeniden ulaşıma kapattı. Alınan bilgilere göre, önceki gün 36 yerleşim yeri yolunun ulaşıma kapalı olduğu Van’da dünkü kar yağışı ile birlikte kapalı yol sayısı 220’ye yükseldi.

EN ÇOK ETKİLENEN İLÇE ÇATAK

Kar yağışından en çok etkilenen ilçe Çatak oldu. Çatak, bu yıl kar yağışının en yoğun görüldüğü ilçeler arasında yer alırken, son yağışlarla birlikte ilçede 22 mahalle ve 37 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Çatak’ın ardından Bahçesaray, Özalp ve Tuşba ilçeleri de kar yağışından en fazla etkilenen ilçeler arasında yer aldı.

Van Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre; Bahçesaray ilçesinde 9 mahalle, 30 mezra yolu, Başkale ilçesinde 4 mahalle, 6 mezra yolu, Çatak ilçesinde 22 mahalle, 37 mezra yolu, Erciş ilçesinde 15 mahalle, 3 mezra yolu, Gevaş ilçesinde 1 mahalle, 3 mezra yolu, Gürpınar ilçesinde 5 mahalle, 13 mezra yolu, Muradiye ilçesinde 13 mahalle, 1 mezra yolu, Özalp ilçesinde 25 mahalle, 8 mezra yolu, Saray ilçesinde 3 mahalle yolu, Tuşba ilçesinde ise 15 mahalle, 7 mezra yolu olmak üzere toplam 220 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, kapalı olan yerleşim yeri yollarını yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.