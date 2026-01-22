Gün batımının ardından batı ufkunda ince bir yay şeklinde görünen hilal, önünden geçen uçaklarla güzel manzaraların ortaya çıkmasına neden oldu.

2026 yılının ilk hilal ayı, akşam saatlerinde Van semalarında etkileyici bir manzara oluşturdu. Gün batımından kısa süre sonra yükselen hilal ay, parlak ve net görünümüyle kentin birçok noktasında dikkat çekti.

Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü berrak kış gecesinde, ayın en zarif hali olan hilal formu, Van Gölü üzerinde süzülerek izleyenleri büyüledi. Van Ferit Havalimanı'ndan kalkan iki uçağın gün batımının ardından batı ufkunda ince bir yay şeklinde görünen hilal ayın önünden geçmesi güzel manzaraların ortaya çıkmasına neden oldu.