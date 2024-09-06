Van'da Büyük İstihdam Fırsatı

Bu gelişme, kentin eğitim alanındaki iş gücü ihtiyacını karşılamak ve okullarda personel açığını kapatmak amacıyla gerçekleştirilen önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Başvuru Şartları Açıklandı

Yeni iş fırsatlarından yararlanmak isteyen adayların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, İŞKUR’a kayıtlı olması ve 18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Ayrıca, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamındaki engelleyici şartları taşımamaları ve emeklilik ya da maluliyet aylığı almamaları gerekiyor. Öğrenci statüsünde olmamak da diğer bir başvuru şartı olarak belirtiliyor.

Başvuru Süreci ve Tarihleri

İşçi alımları için başvurular 4 Eylül'de başlamış olup, 8 Eylül 2024 tarihine kadar devam edecek. Başvurular, İŞKUR'un e-şube platformu üzerinden, Alo 170 hattı aracılığıyla veya doğrudan İl Müdürlükleri üzerinden yapılabilir. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra, kazanan adaylar kura sistemiyle belirlenecek.

Kontenjan Dağılımı İlçe Bazında

Van'da istihdam edilecek toplam 2.210 işçinin ilçelere göre dağılımı ise şu şekilde planlanmış:

İpekyolu : 600 kişi

: 600 kişi Edremit : 228 kişi

: 228 kişi Tuşba : 272 kişi

: 272 kişi Erçiş : 310 kişi

: 310 kişi Çaldıran : 110 kişi

: 110 kişi Özalp : 110 kişi

: 110 kişi Muradiye : 100 kişi

: 100 kişi Başkale : 94 kişi

: 94 kişi Gürpınar : 70 kişi

: 70 kişi Gevaş : 66 kişi

: 66 kişi Çatak : 54 kişi

: 54 kişi Bahçesaray : 46 kişi

: 46 kişi Saray: 40 kişi

Yeni İş Olanakları Van'da Kapılarını Araladı

Bu geniş kapsamlı işçi alımı, Van'da yaşayan bireyler için önemli bir fırsat sunuyor. Eğitim sektöründe görev alacak yeni personel, kentin okullarında eğitim kalitesini artıracak ve istihdam olanaklarını genişletecek. Bu sürecin, eğitim ve iş gücü piyasasında yaratacağı etkiler merakla bekleniyor.