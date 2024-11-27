Meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından Van’da beklenen kar yağışı gerçekleşti. Bazı ilçelerde yoğun şekilde yağan kar yağışı yer yer etkili oldu.

Kar yağışından dolayı Van genelinde 158 yerleşim yerinin yolu da ulaşıma kapandı. Kar yağışından en çok etkilenin ilçe ise Bahçesaray oldu.

Yapılan açıklamaya göre; Bahçesaray’da 71, Başkale’de 19, Gevaş’ta 13, Gürpınar’da 17, İpekyolu’nda 12 ve Özalp’te 26 olmak üzere toplam 158 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı Karla Mücadele Ekiplerinin, kapalı yerleşim yeri yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattığı öğrenildi.