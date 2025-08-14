Daha önce Eski Cezaevi Caddesi ile Terzioğlu Caddesinde yenileme çalışması başlatan Van Büyükşehir Belediyesi, bu kez Suvaroğlu Caddesi ile Polatoğlu sokağında yenileme yapacak.

Yenileme çalışması kapsamında Suvaroğlu caddesinin tamamı ile Akköprü Mahallesine inen Polatoğlu sokak 40 gün boyunca trafiğe kapatılacak.

Van Büyükşehir Belediyesi, kentte yoğun olarak kullanılan Suvaroğlu caddesinin tamamı ile Polatoğlu sokakta kapsamlı bir yenileme çalışmasına başlayacak. Baştan aşağı yenilenecek cadde, yeni altyapı ve yol düzenlemeleriyle daha kullanışlı bir yol haline gelecek.

GÜZERGAH BAŞTAN SONA YENİLENECEK

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığının, kent trafiğini rahatlatmak ve alternatif güzergahları güçlendirmek amacıyla çalışmalarına devam ettiği bildirildi. Bu kapsamda, Semaver Kavşağından Suvaroğlu caddesine, buradan da Akköprü Mahallesine inen Polatoğlu sokağı kapsayan toplam 1100 metrelik yol güzergahını yenileyecek.

ALTYAPI VE ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI YAPILACAK

Mevcut durumda büyük bir bölümünde kaldırım bulunmayan ve altyapısı yetersiz olan cadde, drenaj hattı, yeni kaldırım ve sıcak asfalt kaplaması ile modernize edilecek. Bu çalışmalar sayesinde cadde daha konforlu ve güvenli bir hale getirilecek.

YOLLAR TRAFİĞE KAPALI OLACAK

Yenileme çalışmaları 15 Ağustos Cuma günü başlayacak ve yaklaşık 40 gün sürecek. Bu süre zarfında Suvaroğlu Caddesi ile Polatoğlu sokak trafiğe kapatılacak.