İller bazında petrol ürünü teslimlerinin şirketlere ve ürün türlerine göre dağılımı açıklandı.
Yayımlanan raporda 2024 yılı Ekim ayında Van’da 1.910,03 ton benzin tüketimi gerçekleşti.
2024 yılı Ekim ayı motorin dağılımında bayiye teslim edilen motorin oranı 13.994,11 ton, serbest kullanıcıya teslim edilen motorin oranı 284,081 ton olarak kayıtlara geçti.
EPDK’nin paylaştığı rapora göre Van’da Ekim ayı dağılımında serbest kullanıcıya teslim edilen fuel oil miktarı 2.828,24 ton oldu.
Van’da havacılık sektöründe kullanılan toplam petrol miktarı Ekim 2024’te 1.636,62 ton olarak istatistiklerde yer aldı.
EPDK’nın yayımladığı resmi verilere göre 2024 Ekim ayında Van’da toplam 20.653,08 ton petrol dağılımı gerçekleşti.