Yeni yılın ilk karı ile birlikte kent beyaza büründü. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan hava tahmin raporuna göre havanın bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu olması, sabah ve gece saatlerinde ise yer yer sis ve pus olayının görüleceği tahmin ediliyor.

Meteorolojik verilere göre Van’ın merkez ilçelerinde kar yağışının öğle saatlerine kadar aralıklı kar yağışı şeklinde devam etmesi ön görülürken, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Bazı ilçelerinde hava sıcaklıklarının -11 dereceye kadar düşmesi beklenen Van için aynı zamanda buzlanma ve don ile çığ tehlikesi uyarısı da yapıldı.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Dik yamaçlarda çığ tehlikesinin olduğuna değinen Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü şu uyarıda bulundu:

“Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

BUZLANMA VE DON UYARISI

Buzlanma ve don uyarısında bulunan Meteoroloji, “Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” ifadelerine yer verdi.

Van’da bugün tahmin edilen hava durumu ise şu şekilde;

Bahçesaray: Parçalı ve çok bulutlu 0/6 C

Başkale: Parçalı ve çok bulutlu -3/0 C

Çaldıran: Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerine kadar kar yağışlı -11/-3 C

Çatak: Parçalı ve çok bulutlu 0/5 C

Edremit: Parçalı ve çok bulutlu -3/3 C

Erciş: Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerine kadar kar yağışlı-3/2 C

Gevaş: Parçalı ve çok bulutlu -2/4 C

Gürpınar: Parçalı ve çok bulutlu -2/4 C

İpekyolu: Parçalı ve çok bulutlu -3/3 C

Muradiye: Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerine kadar kar yağışlı 0/2 C

Özalp: Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerine kadar kar yağışlı -11/-3 C

Saray: Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerine kadar kar yağışlı -6/-3 C

Tuşba: Parçalı ve çok bulutlu -3/3 C