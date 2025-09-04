Van’da eski sebze halinin yerine modern bir tesis inşa ediliyor. Proje, 102 dükkan ve 5 bin metrekarelik soğuk hava deposuyla bölgeye hizmet sunacak.

Erciş yolu üzerinde 162 dönüm arazi üzerinde hayata geçirilecek olan proje kapsamında çalışmalar başlandı. Yeni sebze hali, 102 modern dükkân ve sosyal donatı alanlarıyla birlikte tasarlanıyor. Ayrıca, Erciş yolu üzerinde 5 bin metrekarelik bir soğuk hava deposu inşa ediliyor.

Van Valisi Ozan Balcı, beraberindeki siyasiler ve kurum amirleri ile birlikte kentteki çalışmaları yerinde ziyaretleri kapsamında, yeni yapılacak sebze hali alanında da incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi oldu. Yetkili, projeyle ilgili şu bilgileri verdi: “Şehrin içinde kalan eski sebze hali artık yerini modern bir tesise bırakıyor. Yeni sebze hali, halkımıza önemli hizmetler sunacak şekilde inşa ediliyor. Buna ek olarak, sosyal donatılarıyla birlikte 102 adet modern dükkan da yer alacak. Ayrıca, 5 bin metrekarelik bir soğuk hava deposu da yanına inşa ediyoruz inşallah. Sebze halini ve 5 bin metrekarelik soğuk hava deposunu Erciş yolu üzerinde inşa ediyoruz.”