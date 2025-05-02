Van’da yetersizliği ile zaman zaman gündeme gelen Van Sebze Hali için yeni adım atılıyor. Vali Ozan Balcı, kente modern bir sebze hali kazandırılacağını açıkladı.

Yeni sebze halinin Erciş yolu üzerinde bulunan bir alana yapılacağını açıklayan Vali Balcı, “Van Otogarını Erciş Çevre Yolu bağlantı köprüsünün bulunduğu alana yapacağız. Bununla beraber otogara yakın yeni görünümüyle Sebze Hali ve otogar civarında 1000 konut inşa edeceğiz. Bu projeleri kısa süre içerisinde hizmete açacağız.” dedi.