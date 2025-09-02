Van Ferit Melen Havalimanı, 5 Eylül itibariyle 3 aylığına uçuşlara kapatılacak. Bu süre zarfında yolcular alternatif ulaşım yollarını tercih etmek durumunda kalacak. Tadilatın kaçınılmaz olduğu belirtilen havalimanının yanı sıra Van’a yeni bir hava limanı yapılıp yapılmayacağı da merak ediliyor.

“YENİ HAVALİMANI İÇİN ETÜT ÇALIŞMALARI BAŞLADI”

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Van’a önümüzdeki yıllarda yeni bir havalimanı yapılması için etüt çalışmaları yapıldığını söyledi.

Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Van’ın uzun vadede daha büyük, modern bir havalimanına ihtiyaç duyduğunu dile getirdi. Türkmenoğlu, bu kapsamda Ulaştırma Bakanlığı’nın, yeni havalimanı için yer etüt çalışmalarına başladığını dile getirdi.

Yeni havalimanı için düşünülen bölgenin, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile TRT yerleşkesi civarında olduğu bilgisini paylaşan Milletvekili Türkmenoğlu, “Coğrafi şartların daha elverişli olduğu bu alanda, daha önce de fizibilite çalışmaları yapılmıştı. Uzun vadeli bir hedefimiz de mevcut havalimanının bu bölgeye taşınmasıdır. Yeni havalimanı ile birlikte körüklü yolcu iniş-çıkış sistemleri, çift pist uygulamaları ve daha geniş bir uçuş ağı gibi önemli gelişmeler yaşanacak.” dedi.