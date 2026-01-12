Van’da çığ tehlikesi, buzlanma ve don olaylarına karşı yapılan uyarının yanı sıra bölge geneli için kuvvetli rüzgar uyarısında da bulunuldu.

Meteorolojik değerlendirmelere göre bugün bölge genelinde havanın çok bulutlu, Muş, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Van'ın güneyinde aralıklı kar yağışlı olması tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren Hakkari çevrelerinde zaman zaman kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

METEOROLOJİ TARAFINDAN YAPILAN UYARILAR ŞU ŞEKİLDE

Çığ Tehlikesi Uyarısı: “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

Buzlanma Ve Don Uyarısı: “Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

Kuvvetli Yağış Uyarısı: “Yağışların gece saatlerinden itibaren Hakkari çevrelerinde zaman zaman kuvvetli kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: “Gece saatlerine kadar rüzgarın bölgemiz genelinde güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 km/sa), yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli fırtına (80-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

YARIN KAR BEKLENİYOR

Meteorolojik tahminlere göre yarından itibaren hafta sonuna kadar Van’da kar yağışı bekleniyor. Yağışların kent genelinde görüleceği tahmin ediliyor.