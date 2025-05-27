Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü’nün yayınladığı tahmini hava durumu verilerine göre, Van genelinde bugün ve yarın hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Gün boyunca, özellikle akşam saatlerine kadar, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülürken, rüzgarın batı ve güney yönlerden orta kuvvette, zaman zaman sert, yağış anlarında ise yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

Van’da bugün ve yarın beklenen hava durumu şu şekilde;

İpekyolu;

27 Mayıs Salı: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

28 Mayıs Çarşamba: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Tuşba;

27 Mayıs Salı: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

28 Mayıs Çarşamba: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Edremit;

27 Mayıs Salı: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

28 Mayıs Çarşamba: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Bahçesaray;

27 Mayıs Salı: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

28 Mayıs Çarşamba: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Başkale;

27 Mayıs Salı: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

28 Mayıs Çarşamba: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Çaldıran;

27 Mayıs Salı: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

28 Mayıs Çarşamba: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Çatak;

27 Mayıs Salı: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

28 Mayıs Çarşamba: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Erciş;

27 Mayıs Salı: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

28 Mayıs Çarşamba: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Gevaş;

27 Mayıs Salı: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

28 Mayıs Çarşamba: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Gürpınar;

27 Mayıs Salı: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

28 Mayıs Çarşamba: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Muradiye;

27 Mayıs Salı: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

28 Mayıs Çarşamba: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Özalp;

27 Mayıs Salı: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

28 Mayıs Çarşamba: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu