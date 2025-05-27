Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü’nün yayınladığı tahmini hava durumu verilerine göre, Van genelinde bugün ve yarın hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Gün boyunca, özellikle akşam saatlerine kadar, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülürken, rüzgarın batı ve güney yönlerden orta kuvvette, zaman zaman sert, yağış anlarında ise yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
Van’da bugün ve yarın beklenen hava durumu şu şekilde;
İpekyolu;
27 Mayıs Salı: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
28 Mayıs Çarşamba: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Tuşba;
27 Mayıs Salı: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
28 Mayıs Çarşamba: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Edremit;
27 Mayıs Salı: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
28 Mayıs Çarşamba: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Bahçesaray;
27 Mayıs Salı: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
28 Mayıs Çarşamba: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Başkale;
27 Mayıs Salı: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
28 Mayıs Çarşamba: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Çaldıran;
27 Mayıs Salı: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
28 Mayıs Çarşamba: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Çatak;
27 Mayıs Salı: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
28 Mayıs Çarşamba: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Erciş;
27 Mayıs Salı: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
28 Mayıs Çarşamba: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Gevaş;
27 Mayıs Salı: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
28 Mayıs Çarşamba: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Gürpınar;
27 Mayıs Salı: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
28 Mayıs Çarşamba: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Muradiye;
27 Mayıs Salı: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
28 Mayıs Çarşamba: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Özalp;
27 Mayıs Salı: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
28 Mayıs Çarşamba: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu