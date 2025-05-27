Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 3. Tur rövanş karşılaşmasında temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, Çimentaş Elazığspor’la deplasmanda karşılaştı.

Maçta taraftarların sebep olduğu olaylardan ve yan hakeme isabet eden yabancı maddede dolayı hakem Ümit Öztürk soyunma odasına gitti ve tatil kararı çıktı.

Maçın 57. dakikasında yan hakeme isabet eden yabancı madde bardağı taşıran son damla oldu ve maç tatil edildi.

Bunun ardından Vanspor kafilesi Elazığ’dan ayrılarak geceyi Diyarbakır’da geçirdi. Diyarbakır girişinden sonra coşkuyla karşılanan Vanspor kafilesi geceyi burada geçirdi.

Diyarbakır’da taraftarlar ve Amedspor Başkanı Burç Baysal tarafından karşılanan Van kafilesi yemekte ağırlandı.

Artı Değer Van Spor FK, bugün gün içerisinde Diyarbakır’dan Van’a hareket etmesi ve kentte taraftarlar tarafından karşılanması bekleniyor.