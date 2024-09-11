Yeni torba yasa, Van’daki taşeron işçilerini yakından ilgilendiren önemli fırsatlar sunuyor. Ekim ayında TBMM’de görüşülecek olan bu yasa ile Van’daki taşeron işçilere kadro verilmesi bekleniyor. Uzun zamandır beklenen bu düzenleme, taşeron işçilerin çalışma koşullarını iyileştirerek Van’daki birçok kişinin yaşam standartlarını yükseltecek. Yasa ile birlikte, taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi için son aşamalara gelindiği bildiriliyor.

3600 Ek Gösterge ile Van’da Maaş Artışı

Torba yasa çerçevesinde, Van’daki memurlar ve emeklileri de kapsayan önemli bir düzenleme yer alıyor. 3600 ek gösterge uygulaması sayesinde, meslekte 1. kademeye ulaşan tüm memurların ek göstergesi 3600’e yükselecek. Bu değişiklik, Van’daki memur ve memur emeklilerinin maaşlarında önemli bir artış sağlayacak. Ekonomik anlamda büyük bir rahatlama bekleyen bu kesim, yeni düzenlemenin yasalaşmasını sabırsızlıkla bekliyor.

Bağ-Kur Prim İndirimleriyle Van’daki Küçük Esnafa Destek

Torba yasada, Van’daki Bağ-Kur sigortalılarına yönelik prim indirimi müjdeleri de bulunuyor. 1 milyondan fazla Bağ-Kur sigortalısını ilgilendiren bu düzenleme ile prim gün sayısı 9000 günden 7200 güne düşürülüyor. Bu durum, küçük esnaf için erken emeklilik fırsatını beraberinde getirirken, 1800 gün yani 5 yıl kazanım sağlanacak. Bu değişiklik, Van’daki ekonomik zorluklar çeken esnaflar için büyük bir avantaj sunuyor.

Ev Hanımlarına Van’da Emeklilik Şansı

Torba yasanın en dikkat çekici maddelerinden biri ise Van’daki ev hanımlarına emeklilik imkanı sunması. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı bu düzenleme ile Vanlı ev hanımları, isteğe bağlı sigorta primi ödeyerek emeklilik hakkına sahip olabilecek. Üstelik devlet, ev hanımlarının primlerinin üçte birini karşılayarak bu süreci destekleyecek. Bu uygulama, ev hanımlarının ekonomik bağımsızlıklarına katkı sağlayacak ve onların sosyal güvenlik sistemine dahil olmalarını sağlayacak.

Torba Yasanın Geçerlilik Süreci Van’da Takipte

Torba yasa ile ilgili görüşmelerin Ekim ayında TBMM’de başlayacağı belirtildi. Öncelikli olarak Van’daki ev hanımlarına emeklilik, 3600 ek gösterge düzenlemesi ve Bağ-Kur prim indirimi gibi önemli maddelerin hızlı bir şekilde oylanması ve kabul edilmesi bekleniyor. Bu değişiklikler, Van’daki birçok vatandaş için umut verici bir gelişme olarak öne çıkıyor ve toplumsal refaha katkı sağlaması hedefleniyor.