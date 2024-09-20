Havaların aniden soğumasıyla beraber sıcak hava yerini yağışlı havaya bıraktı ve dağlara mevsimin ilk karı yağdı.

Van’da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, dağlarda yerini kara bıraktı.

Van’ın yanı başında 3 bin 204 metre yükseklikte bulunan Erek Dağına kar yağdı.

Bununla beraber Van'ın Gevaş ilçesinde bulunan 3 bin 550 rakımlı Artos dağı ile Bahçesaray yolu üzerinde bulunan ve Türkiye'nin 3 bin rakımı ile en yüksek geçidi olan Karabet Geçidi de karla tanıştı.

Van Gölü'nün kuzeyinde ve Adilcevaz ilçesinin sınırlarında bulunan 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı'na da mevsimin ilk karı yağdı.