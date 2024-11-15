Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava tahmin raporunda Van genelinde beş gün boyunca karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenen Van’da rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Van’da 5 günlük tahmini hava durumu şu şekilde;

Bahçesaray;

16 Kasım Cumartesi: Kar yağışlı

17 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu

18 Kasım Pazartesi: Karla karışık yağmurlu

19 Kasım Salı: Karla karışık yağmurlu

20 Kasım Çarşamba: Kar yağışlı

Başkale;

16 Kasım Cumartesi: Kar yağışlı

17 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu

18 Kasım Pazartesi: Karla karışık yağmurlu

19 Kasım Salı: Karla karışık yağmurlu

20 Kasım Çarşamba: Kar yağışlı

Çaldıran;

16 Kasım Cumartesi: Kar yağışlı

17 Kasım Pazar: Kar yağışlı

18 Kasım Pazartesi: Kar yağışlı

19 Kasım Salı: Kar yağışlı

20 Kasım Çarşamba: Kar yağışlı

Çatak;

16 Kasım Cumartesi: Karla karışık yağmurlu

17 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu

18 Kasım Pazartesi: Karla karışık yağmurlu

19 Kasım Salı: Karla karışık yağmurlu

20 Kasım Çarşamba: Karla karışık yağmurlu

Edremit;

16 Kasım Cumartesi: Karla karışık yağmurlu

17 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu

18 Kasım Pazartesi: Karla karışık yağmurlu

19 Kasım Salı: Karla karışık yağmurlu

20 Kasım Çarşamba: Karla karışık yağmurlu

Erciş;

16 Kasım Cumartesi: Kar yağışlı

17 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu

18 Kasım Pazartesi: Karla karışık yağmurlu

19 Kasım Salı: Karla karışık yağmurlu

20 Kasım Çarşamba: Karla karışık yağmurlu

Gevaş;

16 Kasım Cumartesi: Karla karışık yağmurlu

17 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu

18 Kasım Pazartesi: Karla karışık yağmurlu

19 Kasım Salı: Karla karışık yağmurlu

20 Kasım Çarşamba: Karla karışık yağmurlu

Gürpınar;

16 Kasım Cumartesi: Karla karışık yağmurlu

17 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu

18 Kasım Pazartesi: Karla karışık yağmurlu

19 Kasım Salı: Karla karışık yağmurlu

20 Kasım Çarşamba: Karla karışık yağmurlu

İpekyolu;

16 Kasım Cumartesi: Karla karışık yağmurlu

17 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu

18 Kasım Pazartesi: Karla karışık yağmurlu

19 Kasım Salı: Karla karışık yağmurlu

20 Kasım Çarşamba: Karla karışık yağmurlu

Muradiye;

16 Kasım Cumartesi: Karla karışık yağmurlu

17 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu

18 Kasım Pazartesi: Kar yağışlı

19 Kasım Salı: Kar yağışlı

20 Kasım Çarşamba: Karla karışık yağmurlu

Özalp;

16 Kasım Cumartesi: Kar yağışlı

17 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu

18 Kasım Pazartesi: Kar yağışlı

19 Kasım Salı: Kar yağışlı

20 Kasım Çarşamba: Kar yağışlı

Saray;

16 Kasım Cumartesi: Karla karışık yağmurlu

17 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu

18 Kasım Pazartesi: Kar yağışlı

19 Kasım Salı: Kar yağışlı

20 Kasım Çarşamba: Kar yağışlı

Tuşba;

16 Kasım Cumartesi: Karla karışık yağmurlu

17 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu

18 Kasım Pazartesi: Karla karışık yağmurlu

19 Kasım Salı: Karla karışık yağmurlu

20 Kasım Çarşamba: Karla karışık yağmurlu