Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava tahmin raporunda Van genelinde beş gün boyunca karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenen Van’da rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.
Van’da 5 günlük tahmini hava durumu şu şekilde;
Bahçesaray;
16 Kasım Cumartesi: Kar yağışlı
17 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu
18 Kasım Pazartesi: Karla karışık yağmurlu
19 Kasım Salı: Karla karışık yağmurlu
20 Kasım Çarşamba: Kar yağışlı
Başkale;
16 Kasım Cumartesi: Kar yağışlı
17 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu
18 Kasım Pazartesi: Karla karışık yağmurlu
19 Kasım Salı: Karla karışık yağmurlu
20 Kasım Çarşamba: Kar yağışlı
Çaldıran;
16 Kasım Cumartesi: Kar yağışlı
17 Kasım Pazar: Kar yağışlı
18 Kasım Pazartesi: Kar yağışlı
19 Kasım Salı: Kar yağışlı
20 Kasım Çarşamba: Kar yağışlı
Çatak;
16 Kasım Cumartesi: Karla karışık yağmurlu
17 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu
18 Kasım Pazartesi: Karla karışık yağmurlu
19 Kasım Salı: Karla karışık yağmurlu
20 Kasım Çarşamba: Karla karışık yağmurlu
Edremit;
16 Kasım Cumartesi: Karla karışık yağmurlu
17 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu
18 Kasım Pazartesi: Karla karışık yağmurlu
19 Kasım Salı: Karla karışık yağmurlu
20 Kasım Çarşamba: Karla karışık yağmurlu
Erciş;
16 Kasım Cumartesi: Kar yağışlı
17 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu
18 Kasım Pazartesi: Karla karışık yağmurlu
19 Kasım Salı: Karla karışık yağmurlu
20 Kasım Çarşamba: Karla karışık yağmurlu
Gevaş;
16 Kasım Cumartesi: Karla karışık yağmurlu
17 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu
18 Kasım Pazartesi: Karla karışık yağmurlu
19 Kasım Salı: Karla karışık yağmurlu
20 Kasım Çarşamba: Karla karışık yağmurlu
Gürpınar;
16 Kasım Cumartesi: Karla karışık yağmurlu
17 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu
18 Kasım Pazartesi: Karla karışık yağmurlu
19 Kasım Salı: Karla karışık yağmurlu
20 Kasım Çarşamba: Karla karışık yağmurlu
İpekyolu;
16 Kasım Cumartesi: Karla karışık yağmurlu
17 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu
18 Kasım Pazartesi: Karla karışık yağmurlu
19 Kasım Salı: Karla karışık yağmurlu
20 Kasım Çarşamba: Karla karışık yağmurlu
Muradiye;
16 Kasım Cumartesi: Karla karışık yağmurlu
17 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu
18 Kasım Pazartesi: Kar yağışlı
19 Kasım Salı: Kar yağışlı
20 Kasım Çarşamba: Karla karışık yağmurlu
Özalp;
16 Kasım Cumartesi: Kar yağışlı
17 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu
18 Kasım Pazartesi: Kar yağışlı
19 Kasım Salı: Kar yağışlı
20 Kasım Çarşamba: Kar yağışlı
Saray;
16 Kasım Cumartesi: Karla karışık yağmurlu
17 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu
18 Kasım Pazartesi: Kar yağışlı
19 Kasım Salı: Kar yağışlı
20 Kasım Çarşamba: Kar yağışlı
Tuşba;
16 Kasım Cumartesi: Karla karışık yağmurlu
17 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu
18 Kasım Pazartesi: Karla karışık yağmurlu
19 Kasım Salı: Karla karışık yağmurlu
20 Kasım Çarşamba: Karla karışık yağmurlu