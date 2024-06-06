Bol yağışlı geçen ilkbahar mevsiminin ardından sıcaklıkların kendini gösterdiği Van’da, tahminlere göre hafta sonu yağışlar geri geliyor. Meteoroloji’nin yayımladığı rapora göre Cumartesi gününden itibaren gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahmini verilere göre hava sıcaklığı, doğu kesimlerde yer alan ilçelerde 1 ila 3 derece azalacak, batı kesimlerde yer alan ilçelerde ise 1 ila 3 derece artacak.

Rüzgarın kuzeyli ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.

Van’da beklenen hava durumuyla sıcaklık dereceleri ise şöyle:

Bahçesaray;

06 Haziran Perşembe: Parçalı Bulutlu 11/31 C

07 Haziran Cuma: Parçalı Bulutlu 13/31 C

08 Haziran Cumartesi: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 12/30 C

09 Haziran Pazar: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 11/27 C

10 Haziran Pazartesi: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 12/ 30 C

Başkale;

06 Haziran Perşembe: Parçalı Bulutlu 10/23 C

07 Haziran Cuma: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 12/24 C

08 Haziran Cumartesi: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 13/24 C

09 Haziran Pazar: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 12/22 C

10 Haziran Pazartesi: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 12/19 C

Çaldıran;

06 Haziran Perşembe: Parçalı Bulutlu 8/26 C

07 Haziran Cuma: Parçalı Bulutlu 10/26 C

08 Haziran Cumartesi: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 11/24 C

09 Haziran Pazar: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 10/20 C

10 Haziran Pazartesi: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 9/22 C

Çatak;

06 Haziran Perşembe: Parçalı Bulutlu 13/31 C

07 Haziran Cuma: Parçalı Bulutlu 14/31 C

08 Haziran Cumartesi: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 14/30 C

09 Haziran Pazar: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 14/28 C

10 Haziran Pazartesi: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 13/30 C

Edremit;

06 Haziran Perşembe: Parçalı Bulutlu 10/26 C

07 Haziran Cuma: Parçalı Bulutlu 12/26 C

08 Haziran Cumartesi: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 13/26 C

09 Haziran Pazar: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 13/25 C

10 Haziran Pazartesi: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 12/26 C

Erciş;

06 Haziran Perşembe: Parçalı Bulutlu 11/29 C

07 Haziran Cuma: Parçalı Bulutlu 12/28 C

08 Haziran Cumartesi: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 12/27 C

09 Haziran Pazar: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 12/26 C

10 Haziran Pazartesi: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 13/27 C

Gevaş;

06 Haziran Perşembe: Parçalı Bulutlu 13/26 C

07 Haziran Cuma: Parçalı Bulutlu 13/27 C

08 Haziran Cumartesi: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 11/25 C

09 Haziran Pazar: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 10/25 C

10 Haziran Pazartesi: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 12/26 C

Gürpınar;

06 Haziran Perşembe: Parçalı Bulutlu 12/29 C

07 Haziran Cuma: Parçalı Bulutlu 13/30 C

08 Haziran Cumartesi: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 13/31 C

09 Haziran Pazar: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 13/27 C

10 Haziran Pazartesi: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 12/30 C

İpekyolu;

06 Haziran Perşembe: Parçalı Bulutlu 10/26 C

07 Haziran Cuma: Parçalı Bulutlu 12/26 C

08 Haziran Cumartesi: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 13/26 C

09 Haziran Pazar: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 13/25 C

10 Haziran Pazartesi: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 12/26 C

Muradiye;

06 Haziran Perşembe: Parçalı Bulutlu 11/30 C

07 Haziran Cuma: Parçalı Bulutlu 13/29 C

08 Haziran Cumartesi: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 13/27 C

09 Haziran Pazar: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 11/23 C

10 Haziran Pazartesi: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 13/25 C

Özalp;

06 Haziran Perşembe: Parçalı Bulutlu 6/27 C

07 Haziran Cuma: Parçalı Bulutlu 8/27 C

08 Haziran Cumartesi: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 10/26 C

09 Haziran Pazar: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 9/21 C

10 Haziran Pazartesi: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 9/24 C

Saray;

06 Haziran Perşembe: Parçalı Bulutlu 7/25 C

07 Haziran Cuma: Parçalı Bulutlu 9/26 C

08 Haziran Cumartesi: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 11/26 C

09 Haziran Pazar: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 11/21 C

10 Haziran Pazartesi: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 14/22 C

Tuşba;

06 Haziran Perşembe: Parçalı Bulutlu 10/26 C

07 Haziran Cuma: Parçalı Bulutlu 12/26 C

08 Haziran Cumartesi: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 13/26 C

09 Haziran Pazar: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 13/25 C

10 Haziran Pazartesi: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 12/26 C