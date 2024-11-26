İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Kenan Demirel Konferans Salonu’nda düzenlenen panelde, kadına yönelik şiddetin boyutları, farkındalık oluşturma çalışmaları ve çözüm önerileri ele alındı.

Van YYÜ Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, Merkez Müdürü Öğretim Görevlisi Sema Sancak, ‘Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet’ başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda, kadına yönelik şiddetin toplumsal boyutları ve Türkiye'deki mevcut durum verilerle aktarıldı.

Etkinlikte ayrıca, Van İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Tuşba İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği yetkilileri, Kadın Destek Uygulaması’nın (KADES) tanıtımını yaptı. KADES’in, şiddet mağdurlarına yönelik sunduğu hızlı ve güvenli müdahale mekanizmaları hakkında bilgiler verildi.

Panel, akademik ve idari personelin yanı sıra emniyet müdürlüğü yetkilileri ve çok sayıda öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.