Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Ziraat Fakültesi tarafından bu yıl altıncısı kez Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Hasat Bayramı düzenleniyor.

Etkinlik, lavanta hasadının yapılacağı bir programla gerçekleştirilecek. Bugün saat 16:00’da Van YYÜ lojmanları, Turizm Fakültesi karşısındaki alanda düzenlenecek olan hasat bayramına vatandaşlar da katılım sağlayabilecek.

Etkinlik kapsamında, katılımcılar lavanta hasadına tanıklık edebilecek ve tıbbi ile aromatik bitkiler hakkında detaylı bilgiler edinebilecek. Bu bitkilerin yetiştiriciliği, kullanım alanları ve sağlık açısından faydaları hakkında uzmanlar tarafından açıklamalar yapılacak.

Doğayla iç içe bir deneyim sunacak olan bu etkinlik, aynı zamanda bölge halkının tarım ve bitki bilimine olan ilgisini artırmayı amaçlıyor.

Katılım ücretsiz olacak ve her yaştan ziyaretçi için bilgilendirici bir deneyim sunulacak.