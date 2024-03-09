Açık Spor Tesisi, öğrenci ve üniversite personelinin sağlıklı gelişimleri için sportif faaliyetlerini desteklemek amacıyla Zeve Kampüsü alanında Turizm Fakültesi ile Kamu Lojmanları arasındaki alana yapıldı. 3 bin metre kare alana kurulan tesis, çok amaçlı spor alanları ile halı saha, basketbol, voleybol ve tenis kortundan oluşuyor.

Düzenlenen törenle hizmete açılan tesisi gezen Van Valizi Ozan Balcı ile Van YYÜ Rektörü Hamdullah Şevli, sporcuların çalışmalarını izleyerek gençlerle birlikte tenis ve basketbol oynadı. Yapılan spor tesisinin öğrencilerin ve gençlerin gelişimi açısından çok önemli olduğunu belirten Rektör Şevli, Van Valisi Ozan Balcı’ya ve Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Açılış programına Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenay Baydaş, Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir ve Van İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras ile Van YYÜ yöneticileri katıldı.