Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Kamuran Karaman, hastanenin günlük işleyişi hakkında açıklamalarda bulundu. Karaman, polikliniklere her gün ortalama 4 bin hastanın giriş yaptığını belirtti.

Personel konusunda da bilgi veren Karaman, akademik kadronun ve sağlık çalışanlarının sayısının mevcut hizmetleri sürdürmek için arttırılacağını söyledi.

Hastanenin, tıp eğitimi ve sağlık uygulamalarını birlikte yürüterek bölgedeki ihtiyaçlara yanıt vermeye devam ettiğini kaydeden Karaman, “Günlük ortalama 3 bin 500 ila 4 bin ayaktan hasta geliyor. Yaklaşık 4 bin ayaktan hastanın yaklaşık bin 250’si acil hastası oluyor. Şu an üçüncü basamak sağlık hizmetlerimizde yenidoğan yoğun bakım doluluk oranı, dün itibarıyla güncel olarak yüzde 97 seviyesinde. Çocuk yoğun bakımımız yüzde 100 dolu. Beyin cerrahisi ve kadın doğum yoğun bakım ünitelerimiz de yüzde 100 doluluk oranına sahip. Anestezi yoğun bakım ünitemizin doluluk oranı ise ortalama yüzde 90 civarında.” dedi.

“KADROMUZU GÜÇLENDİRMEYİ HEDEFLİYORUZ”

Hastanedeki yüksek doluluk oranlarının salgın hastalıklardan değil, yatak kapasitesinin kısıtlı olması ve yoğun hasta başvurularından kaynaklandığını belirten Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Kamuran Karaman, aynı zamanda hastane yönetimi olarak, doktor sayısının yetersiz olduğu bölümleri güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bu adımlarla sağlık hizmetlerini daha etkin ve sürdürülebilir hale getirmeyi planladıklarını ifade eden Karaman, son olarak şunları söyledi:

“Yoğun bakım doluluk oranlarımız yüzde 90’ın üzerinde seyrediyor. Bu durum, salgın hastalıklarla değil, yatak kapasitesinin kısıtlı olması ve yüksek başvuru sayılarından kaynaklanıyor. Dursun Odabaş Tıp Merkezi olarak hedefimiz, doktor sayısının yetersiz olduğu bölümleri ve dolayısıyla kadromuzu daha da güçlendirmek. Yakın zamanda 35 yeni hoca alınacak ve bunların bir kısmı, bölgedeki eğitim ve araştırma merkezinde çalışan, alanında yetkin kişilerden oluşacak.”