Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi ön kısmında yapımı devam eden acil binanın içinde yer alacak olan hoca bloğu, hem hekimlerin mesai dışı hizmetlerini hem de personel konforunu artırmayı amaçlıyor. Bina, mevcut hastane binasına entegre edilerek hizmet sürekliliğini destekleyecek.

2026’nın ilk yarısında tamamlanması beklenen yapı, zemin artı 3 katlı olarak tasarlandı.

Hastanede birinci ve ikinci katlar, mevcut hastane içindeki hoca odalarının taşınmasıyla boşalacak alanların servise dönüştürülmesini sağlayacak. En üst kat ise personel yemekhanesi olarak düzenlenecek.

Yapının tamamlanmasıyla, hastanenin iç düzeninde önemli bir rahatlama beklendiğini söyleyen YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Kamuran Karaman, binanın işlevini şu sözlerle anlattı:

“Zemin kat, mesai dışı muayeneler ve öğretim üyelerinin özel muayeneleri için poliklinik olacak. Bir üst ve iki üst katlardaki hoca odaları servise dönüştürülecek. En üst kata yemekhane yapılacak; böylece personel yemek yerken hastaneden biraz uzaklaşıp rahat nefes alacak. Hoca Bloğu 2026'nın ilk yarısında tamamlandığında, mevcut yeri oraya taşıyacağız. Taşındıktan sonra boşalan alanlar da servise çevrilecek ve daha ferah bir ortam oluşturulacak. Bina sadece fiziki bir ek değil, aynı zamanda hastane içindeki alan kullanımını optimize eden bir alan olacak. ”