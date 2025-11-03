Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), ekim ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerini paylaşmasıyla 12 aylık ortalamaya göre "Yeniden Değerleme Oranı" da yüzde 25,49 olarak netleşti.

Buna göre trafikte en düşük ceza tutarı (emniyet kemeri takmama) 1.245 TL'ye, en yüksek ceza ise (yetkisiz çakar ya da siren kullanma) 173 bin 328 TL'ye yükselecek.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDIKTAN SONRA KESİNLEŞECEK

Bu oranı Cumhurbaşkanı'nın değiştirme yetkisi bulunuyor ve Resmi Gazete'de son hali yayımlandıktan sonra 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de verinin ardından yayımladığı mesajında, "Bütçe imkânları doğrultusunda, 2026 yılı için vergi ve harçlardaki güncellemenin, enflasyon hedeflerini dikkate alarak yeniden değerleme oranından daha düşük oranda yapılması hususu gündemimizde." diyerek oranın değişebileceğine dair mesaj verdi.

TRAFİK CEZALARINDA YENİ HARÇ, VERGİ VE ÖDEMELER

Şimdilik yeni vergi, ödeme, harç ve cezalara yüzde 25,49 oranında zam yansıyacak. Buna göre 1 Ocak 2026 itibarıyla trafik cezaları şöyle olacak:

Alkollü araç kullanma (ilk yakalanma): 11 bin 631,65 TL

Alkollü araç kullanma (ikinci yakalanma): 14 bin 582,51 TL

Alkollü araç kullanma (üçüncü yakalanma): 23 bin 442,36 TL

Alkol testi yapmayı reddetme: 33 bin 317,76 TL

Uyuşturucu madde etkisindeyken araç kullanma: 60 bin 8 TL

Aracı plakasız kullanma: 19 bin 719,92 TL

Sahte plaka kullanma: 58 bin 77 TL'ye

Plakanın okunurluğunu engelleyecek değişiklikler yapma: 4 bin 783 TL

Ehliyetsiz araç kullanma: 23 bin 410 TL

Engelli park yerini işgal: 2 bin 492,89 TL

Drift atma: 58 bin 212,53 TL

Muayenesiz araçla trafiğe çıkma: 2 bin 719 TL

Yasak yerde sollama yapma: 2 bin 719 TL

Emniyet kemeri takmama: 1.245,81 TL

Emniyet şeridi ihlali: 11 bin 631,65 TL

Hız sınırı yüzde 10-yüzde 30 aşma: 2 bin 719,39 TL

Hız sınırı yüzde 30-yüzde 50 aşma: 5 bin 661,59 TL

Hız sınırı yüzde 50’den fazla aşma: 11 bin 631,65 TL

Yetkisiz çakar ya da siren kullanma: 173 bin 328 TL

Kırmızı ışıkta geçme: 2 bin 719 TL'ye

Seyir halinde cep telefonu kullanma: 2 bin 719 TL

Yayalara geçiş hakkı vermeme: 5 bin 660 TL