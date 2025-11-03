Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, 2025 yılı Eylül ayında Türkiye'ye 6 milyon 87 bin 374 ziyaretçi geldi. Aynı dönemde Van'a ise 85 bin 94 ziyaretçinin geldiği bildirildi.

Sınır kapılarının bağlı olduğu illere ve taşıt araçlarına göre dağılımı gösteren verilere göre, 411 bin 981 ziyaretçi deniz yolu, 4 milyon 764 bin 445 ziyaretçi hava yolu, 906 bin 231 ziyaretçi kara yolu, 4 bin 717 ziyaretçi ise demir yolunu tercih ederek Türkiye'ye geldi.

Bu dönemde Van’a gelen ziyaretçilerin 82 bin 843’ü kara yolunu, 2 bin 251’i ise demir yolunu tercih etti.

2025 yılı Eylül ayında yurtdışından en fazla ziyaretçi alan iller sıralamasında Van 8. sırada yer aldı.

Van'a geçtiğimiz ay 96 bin 554 yabancı ziyaretçi Kapıköy Sınır Kapısı üzerinden giriş yapmıştı.

Bu dönemde 2 milyon 272 bin 402 kişi ile yurt dışından en fazla ziyaretçi alan il Antalya olurken, en az ziyaretçi alan il ise Uşak oldu.