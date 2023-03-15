Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, ‘yüzyılın afeti' olarak nitelendirildi. Kahramanmaraş başta olmak üzere toplam 11 ili etkileyen depremler, büyük hasar ve can kayıplarına neden oldu.

Kahramanmaraş depreminin ardından ülkedeki diğer riskli deprem bölgeleri de gündeme gelmeye başladı. Son günlerde Marmara depreminin yanı sıra, Güneydoğu Anadolu Bindirme Zonu'nun güneydoğu ucundaki Yüksekova-Şemdinli Fay zonu da gündeme geldi.

“50 yılda bir 5'ten büyük deprem üreten bir bölge”

İHA muhabirine konuşan Van YYÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hamdi Alkan, bölgede 1500 ve 1850 yıllarında yıkıcı depremlerin meydana geldiğini belirtti. Bölgede son olarak da 1947-2000 ve 2010 yıllarında 5'ten büyük depremlerin meydana geldiğini hatırlatan Doç. Dr. Alkan, “Bu bölgeye aslında deprem üreten bir bölgedir.

1947 ile 2000 yılları arasına baktığımızda 50 yılda bir 5'ten büyük deprem üreten bir bölgedir. Bu fay zonunda deprem olmak zorundadır. Tabi bu depremin etkisi ne olacak? Civardaki fay ve fay zonlarına baktığımızda çok büyük yıkıcı depremler olmamıştır. En son 1500 yılındaki deprem çok yıkıcı olmuştur. Onun haricinde diğer depremler büyüklük açısından daha düşüktür” diye konuştu.

“Orta büyüklükteki bir deprem de yıkıcı olabilir”

Hakkari-Yüksekova-Şemdinli'de asıl sıkıntının zemin şartlarının iyi durumda olmadığını dile getiren Alkan, “Gelen enerjinin oluşturacağı sismik dalgalar büyüyerek gelecektir. Sismik dalgaların büyüyerek gelmesi yapıdaki tehdidi artıracaktır. Bu durum yıkıma sebep olabilir. Böylelikle doğru zemine, doğru yapıyı inşa etmemiz gerekiyor.

Hakkari ve Yüksekova civarında zemin, yapı ilişkisini çok iyi kurmamız gerekiyor. Bunun aksi durumunda oluşacak yüksek risklerle karşı karşıya kalacağız. Yüksekova - Şemdinli Fay zonu, ülkemizdeki diğer fay ve fay zonlarına göre düşük büyüklükte deprem üreten bir bölgedir.

Ancak Adıyaman örneğini verecek olursak; burada meydan gelen 4.5 civarındaki bir artçı deprem binayı yıkıyor. Dolayısıyla orta büyüklükteki bir deprem de yıkıcı bir duruma sebep olabiliyor. Buna önlem almak da bizim elimizdedir. Vatandaş yapısının sağlamlığını yetkili kurumlara kontrol ettirmelidir” şeklinde konuştu.İHA