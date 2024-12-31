Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara akademik personel alımı yapacak.

Söz konusu alımlara ilişkin başvurular 2 Ocak 2025 Perşembe günü başlayacak ve 16 Ocak 2025 tarihine kadar devam edecek.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 54 doktor öğretim üyesi, 36 doçent, 29 profesör ve 8 öğretim elemanı alımı gerçekleştirecek.

Farklı alanlarda yapılacak olan alımlara ilişkin adayların taşıması gereken kriterler ve diğer tüm detaylan yayımlanan ilanda yer alıyor.

Söz konusu akademik personel alım ilanlarına https://www.yyu.edu.tr/duyurular/akademik-personel-alim-ilan-metni/17841 adresinden ulaşılabiliyor.