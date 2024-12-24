YYÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Kenan Demirel Konferans Salonu’nda düzenlenen ve moderatörlüğünü Doç. Dr. Süleyman Kasap’ın yaptığı söyleşiye; Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi ve dekan yardımcısı Doç. Dr. Nadir Buçan ile ABD’li yönetmen ve yapımcı Ryan Andrej Lough, yapımcı Cassandra Rumping ve görüntü yönetmeni Moritz Carstens konuşmacı olarak katıldı. National Geographic için gerçekleştirilecek bir belgesel projesi kapsamında Van’a gelen ABD’li konuklar, Van’ı çekim merkezi olarak seçmelerinde Doç. Dr. Nadir Buçan’ın fotoğraflarının büyük rol oynadığını belirtti.

Doç. Dr. Buçan’ın Van’da çektiği fotoğrafların, doğal güzellikler ve kültürel zenginliklerle dolu bu şehrin bir belgesel için ideal bir yer olduğunu kendilerine gösterdiğini dile getirdiler. Söyleşide; belgesel sinemanın toplumsal rolü, görsel hikâye anlatımı ve fotoğrafla etkileşimi gibi konular da ele alındı. Konuşmacılar, gerçekleştirdikleri projelerden örnekler sunarak, belgeselin toplumsal farkındalık oluşturmadaki gücünü vurguladılar. Öğrencilere süreçlerden bahseden ABD’li yapımcılar, belgesel sinemasının teknik ve sanatsal boyutlarıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı.



Etkinliğin sonunda, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Göktepe, konuklara çiçek takdim ederek teşekkürlerini iletti. Söyleşinin ardından konuklar, üniversite kampüsünü gezdikten sonra Van kedilerinin bulunduğu kedi evini ziyaret etti. Kampüste gerçekleştirilen bu gezi sırasında, konuklar üniversitenin sunduğu yaşam alanları hakkında da bilgi alarak öğrenci ve akademisyenlerle sohbet etme fırsatı buldu.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde düzenlenen bu anlamlı söyleşi, hem belgesel sinema ve fotoğraf alanında kariyer hedefleyen öğrenciler için yol gösterici oldu hem de Van’ın doğal ve kültürel zenginliklerinin uluslararası alanda tanıtılmasına katkı sağladı. Van’ın ilham veren hikayesi, dünya çapında daha fazla projeye ev sahipliği yapacak gibi görünüyor.