Yıllardır eğitim anlamında başarılı çalışmalara imza atan ve "Bir Çocuk Değişir, Türkiye Gelişir" mottosuyla çocuklara nitelikli eğitim desteği sunan TEGV, düzenlenen etkinliklerle bu özel günü coşkulu bir şekilde kutladı. Öğrenim Biriminde düzenlenen etkinliğe 32 gönüllü katıldı.

Gönüllülerin bugüne kadar çocuklara sağladığı katkıların vurgulandığı etkinlikte konuşan TEGV Muradiye Birim Sorumlusu Buket Müjde, Dünya Gönüllüler Günü’ne ilişkin yaptığı açıklamada, gönüllülerin katkılarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Müjde, “Kalbi iyilik ve güzellikle çarpan gönüllülerimizle bir arada olmak büyük bir mutluluktu. Bugüne kadar 3 milyona yakın çocuğumuzu gönüllülerimizin destekleriyle buluşturduk. Nitelikli ve kaliteli eğitimin adresi olan TEGV, iyi ki var. Gönüllülerimizin çoğalmasını ve eğitim camiamızın büyümesini temenni ediyorum. Hepsinin Dünya Gönüllüler Günü’nü yürekten kutluyorum” dedi.

TEGV'in etkinliklerine geçmişte çocuk olarak katılan Tamer Kaya, bugün gönüllü olarak bu özel günün bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "TEGV ailesine çocuk olarak başladım, şu anda gönüllüyüm. Dünya Gönüllüler Günü’nü çok güzel bir etkinlikle kutladık. Herkesi gönüllü olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 5 yıldır TEGV gönüllüsü olan öğretmen Beyzanur Dede ise, “Muradiye’de TEGV ile birçok çocuğun gönlüne dokunduk. Bundan sonraki tüm gönüllüler günlerinde de TEGV ile birlikte olmayı umut ediyorum. İyi ki TEGV’liyiz” diye konuştu.

TEGV’e bu yıl katılan öğretmen Yasemin Doğanay da etkinlikteki mutluluğunu paylaşarak, “Buraya dahil olmaktan çok mutluyum. Birçok çocuğun hayatına dokunmak bizi her zaman mutlu hissettiriyor” dedi.

Pasta kesimi, hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile devam eden etkinlik, halaylarla sona erdi.