İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı Uluslararası Göç İstatistiklerine göre yurt dışından Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2024 yılında, 314 bin 588 kişi oldu. Bu dönemde yurt dışından Van’a göç edenlerin sayısı ise bin 21 olarak açıklandı.

Türkiye genelinde göç eden nüfusun yüzde 54,5'ini erkekler, yüzde 45,5'ini ise kadınlar oluşturdu. Van’a ise göç eden nüfusun yüzde 57,59’unu erkekler, yüzde 42,41’ini ise kadınlar oluşturdu.

YURT DIŞINA GÖÇ EDENLERİN SAYISI

2024 yılında Türkiye'den 273 bin 205'i yabancı uyruklu olmak üzere 424 bin 345 kişi yurt dışına göç etti. Aynı dönemde Van’da ise 941 kişi yurt dışına göç etti.

Türkiye'den yurt dışına göç eden kişi sayısı 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 40,6 azalarak 424 bin 345 oldu. Göç eden nüfusun yüzde 55,7'sini erkekler, yüzde 44,3'ünü ise kadınlar oluşturdu. Aynı dönemde Van’dan yurtdışına göç eden nüfusun yüzde 59,83’ünü erkekler, yüzde 40,17’sini ise kadınlar oluşturdu.

Bu verilere göre yurtdışından Van’a göç edenlerle, Van’dan yurtdışına giden kişi sayısı kıyaslandığında net göç 80 oluyor.