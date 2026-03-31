Van ve bölgeye hitap eden ve hasta yoğunluğu ile dikkat çeken SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, araç park sorunuyla da gündeme geliyor.

Her gün binlerce hastayı ağırlayan hastanede araç park sorunu yaşandığını belirten hastalar, bu konuda yeni alternatif çözümler bulunmasını talep ediyor.

Hastane çevresinde bulunan otoparkların dolup taştığı belirtilirken, araçların yol kenarlarına kadar park ettiği görülüyor.

Bazı noktalarda sürücülerin araçlarını uygun olmayan şekilde park etmesi ise trafiği etkiliyor.

VATANDAŞ MAĞDURİYET YAŞIYOR

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşanan otopark sorunu, vatandaşları mağdur ediyor.

Van’ın Edremit ilçesi sınırları içerisinde yer alan ve binlerce kişiye sağlık hizmeti sunan hastanede özellikle mesai saatleri içerisinde park yeri bulmak oldukça zor bir hal alıyor.

Bölgenin en önemli sağlık merkezlerinden biri olan hastane, yalnızca Van’a değil; Hakkari, Bitlis, Ağrı ve Muş gibi çevre illerden gelen hastalara da hizmet veriyor. Bu yoğunluk ise otopark sorununu her geçen gün daha da büyütüyor.

YOĞUN SAATLERDE TRAFİK KİLİT

Yoğun hasta trafiği nedeniyle hastane çevresinde zaman zaman trafik akışı durma noktasına geliyor. Randevu saatlerine yetişmeye çalışan hastalar ve hasta yakınları, araçlarını park edecek yer bulamadıkları için büyük sıkıntı yaşıyor. Özellikle sabah saatlerinde yaşanan yoğunluk, hastane giriş ve çıkışlarını adeta kilitliyor.

ACİL TARAFINDA DA AYNI SIKINTI

Hastanenin poliklinik bölümlerinin olduğu taraflarda olduğu gibi ‘Acil’ girişinin olduğu bölümde de park sorunu yaşanıyor.

Sadece bu alan değil, hastane çevresindeki diğer park noktalarının da yetersiz kalması, sorunun büyümesine neden oluyor. Araç yoğunluğu günün büyük bölümünde devam ederken, sürücüler uzun süre park yeri aramak zorunda kalıyor.

ÇÖZÜM BEKLENİYOR

Vatandaşlar, randevularından önce hastaneye gelmelerine rağmen uzun süre otopark yeri aradıklarını ve bu nedenle randevu saatlerini kaçırdıklarını ifade ediyor. Sürekli mağdur olduklarını dile getiren vatandaşlar, yetkililerden kalıcı çözüm bekliyor.

Bu arada hastanede yaşanan otopark sorununun çözümü için yetkililerin harekete geçtiği ve sorunun çözümü için yeni otoparkların yapılacağı belirtiliyor.