Van'ın gözde doğal güzelliklerinden Muradiye Şelalesi, yılın her mevsiminde sunduğu eşsiz manzaralarla ziyaretçilerini büyülemeye devam ediyor. Gündüz saatlerinde coşkun akan suları ve çevresini saran doğal dokusuyla dikkat çeken şelale, gece saatlerinde ise bambaşka bir atmosfere bürünüyor. İlkbaharda gürül gürül akan coşkusu, yazın serinleten esintisi ve kışın buz tutan dev sarkıtlarıyla her dönem ziyaretçilerini ağırlayan Muradiye Şelalesi, gece ışıklandırmasıyla bambaşka bir kimliğe bürünüyor. Suyun karanlıkta parlayan beyaz görüntüsü ve çevredeki sessizlik, ziyaretçilere huzur dolu anlar yaşatıyor.

Kaynak: İHA