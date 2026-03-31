Vanspor U19 takımının yer aldığı 10. Grup’ta 18. hafta heyecanı yaşanacak. Yarın (1 Nisan Çarşamba) oynanacak 2 karşılaşma ve 3 Nisan Cuma günü oynanacak 1 karşılaşma ile hafta tamamlanacak.

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK, yarın deplasmanda lider Erzurumspor FK U19 ile karşılaşacak, Tatvan Yeni İdmanyurdu Spor ise sahasında Cınegold Ağrı 1970 Spor Kulübü’nü ağırlayacak. Cuma günü ise Muratspor, sahasında Alagöz Holding Iğdır FK’yi konuk edecek.

Gelişim Ligi U19 karşılaşmaları saat 13.00’te başlayacak. Van ekibi, deplasmanda galibiyet için mücadele edecek.

VANSPOR 3. SIRADA YER ALIYOR

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK U19 takımı, ligde oynadığı 17 karşılaşmada 12 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 37 puanla 3. sırada yer alıyor. Rakip Erzurumspor FK ise 13 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 40 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor.

ERZURUM İLE 4. RANDEVU

Kırmızı-siyahlı Van ekibi, bu sezon Erzurumspor FK ile oynadığı 3 karşılaşmanın 1’ini kazanırken, 2’sinden mağlubiyetle ayrıldı. Van temsilcisi sahasında oynadığı ilk maçı 2-1 kazanırken, deplasmanda oynanan ikinci maçta 5-0 mağlup oldu, üçüncü karşılaşmada ise sahasında 2-1 mağlubiyet yaşadı. Bu üç maçta Van ekibi 3 gol atarken, kalesinde 8 gol gördü.

KARŞILAŞMA YARIN OYNANACAK

Erzurumspor FK U19 ile İmaj Altyapı Van Spor FK U19 arasında oynanacak karşılaşma, yarın saat 13.00’te Erzurum Kazım Karabekir Stadı 2 No’lu Sentetik Saha’da oynanacak. Kritik maç şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyor.

10. GRUP’TA GÜNCEL PUAN DURUMU

1-Erzurumspor FK – 40 puan

2-Alagöz Holding Iğdır FK – 39 puan

3-İmaj Altyapı Van Spor FK – 37 puan

4-Muratspor – 13 puan

5-Tatvan Yeni İdmanyurdu Spor – 10 puan

6-Cınegold Ağrı 1970 Spor Kulübü – 5 puan