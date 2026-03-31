VEDAŞ tarafından uzun bir süredir devam ettirilen planlı kesintiler devam ediyor. Planlı yatırım çalışması kapsamında yapılacağı belirtilen enerji kesintilerinden Van’ın 5 ilçesine bağlı bazı mahalleler etkilenecek.

Yarın (1 Nisan 2026 Çarşamba) yapılacak olan planlı kesintilerden etkilenecek mahalleler şu şekilde;

İPEKYOLU:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Selimbey ve Yalı Mahallelerinde planlı yatırım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yapılacak.

TUŞBA:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Kalecik ve Abdurrahman Gazi Mahallelerinde planlı yatırım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yapılacak.

EDREMİT:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Süphan Mahallesinde planlı yatırım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yapılacak.

GÜRPINAR:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Akbulut, Çavuştepe, Hoşap, Ortaköy Mahallelerinde planlı işletme bakım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yapılacak.

ERCİŞ:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Kızılören, Aşağıçökek, Deliçay, Ergücü, Hocaali, Kadirasker, Keklikova, Kızılören, Salihiye, Salmanağa, Yankıtepe Mahallelerinde planlı yatırım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yapılacak.