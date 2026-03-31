İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve TÜİK tarafından yayımlanan ikamet izni ve sığınmacı raporlarına göre, Türkiye’deki toplam yabancı ve Suriyeli nüfus 3 milyon 495 bin 909 olarak kayıtlara geçti.

VAN’DA KAÇ YABANCI YAŞIYOR?

Mart 2026 sonu itibarıyla Van’da ikamet eden toplam yabancı ve Suriyeli sayısı 2 bin 412 olarak açıklandı. Kayıtlara göre, Türkiye genelinde ikamet izniyle bulunan yabancı sayısı 1 milyon 197 bin 197 olarak kaydedilirken, Van’da ikamet izniyle yaşayan yabancı sayısı bin 197 olarak raporda yer aldı.

Resmi verilere göre Türkiye’de geçici koruma kapsamında yaşayan Suriyeli sayısı 2 milyon 298 bin 712 olarak belirlenirken, Van’da bu sayı bin 215 kişi olarak açıklandı.

Van’daki geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin il nüfusuna oranı ise yüzde 0,11 olarak hesaplandı.