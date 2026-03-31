Şehrin çeşitli noktalarında artan izinsiz dökümler, hem çevre hem de görüntü kirliliği oluşturarak tehlike yaratırken, belediye ekipleri sorumlulara göz açtırmıyor.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, özellikle artan inşaat faaliyetleri sonrası ortaya çıkan molozların gelişi güzel arazi, ormanlık alan ve boş bölgelere dökülmesini önlemek için sahadaki çalışmalarını sıklaştırdı.

Yapılan son temizlik ve denetim çalışmaları çerçevesinde; Sanayi bölgesi, Vali Haydar Bey Anadolu Lisesi arkası, Hayvan Pazarı çevresi, Sıhke Gölü Samancılar bölgesi, Edremit Şabaniye Deresi, Edremit Elmalık yolu, İpekyolu Eski Kale Yolu, Özalp Yolu Dilan Düğün Salonu yanındaki alanlar başta olmak üzere birçok noktada temizlik yapılarak toplam 702 m³ hafriyat kaldırıldığı bildirildi.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafında, çevreyi kirleten ve usulsüz moloz dökümü yapan kişi ile kuruluşlara yönelik denetimlerin kesintisiz sürdüğü belirtilirken, vatandaşların benzer durumlarla karşılaştıklarında ALO 153 hattını arayarak ihbarda bulunabilecekleri kaydedildi.