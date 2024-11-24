Meteoroloji tarafından yayımlanan tahmini hava durumu raporuna göre hafta başından itibaren Van’ın yüksek kesimleri başta olmak üzere çoğu ilçesinde kar yağışlı sistemin etkili olması bekleniyor.
En düşük hava sıcaklıkların sıfırın altında -10 derecelere kadar inmesi tahmin edilen Van’da hafta başından itibaren tüm ilçelerde karla karışık yağmur ile kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan verilere göre Van’ın 5 günlük beklenen hava durumu şu şekilde;
Bahçesaray;
24 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu
25 Kasım Pazartesi: Yoğun kar yağışlı
26 Kasım Salı: Kar yağışlı
27 Kasım Çarşamba: Kar yağışlı
28 Kasım Perşembe: Parçalı bulutlu
Başkale;
24 Kasım Pazar: Çok bulutlu
25 Kasım Pazartesi: Kar yağışlı
26 Kasım Salı: Kar yağışlı
27 Kasım Çarşamba: Kar yağışlı
28 Kasım Perşembe: Parçalı bulutlu
Çaldıran;
24 Kasım Pazar: Kar yağışlı
25 Kasım Pazartesi: Kar yağışlı
26 Kasım Salı: Kar yağışlı
27 Kasım Çarşamba: Kar yağışlı
28 Kasım Perşembe: Parçalı bulutlu
Çatak;
24 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu
25 Kasım Pazartesi: Yoğun kar yağışlı
26 Kasım Salı: Yoğun kar yağışlı
27 Kasım Çarşamba: Yoğun kar yağışlı
28 Kasım Perşembe: Parçalı bulutlu
Edremit;
24 Kasım Pazar: Yağmurlu
25 Kasım Pazartesi: Karla karışık yağmurlu
26 Kasım Salı: Karla karışık yağmurlu
27 Kasım Çarşamba: Kar yağışlı
28 Kasım Perşembe: Az bulutlu
Erciş;
24 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu
25 Kasım Pazartesi: Kar yağışlı
26 Kasım Salı: Kar yağışlı
27 Kasım Çarşamba: Kar yağışlı
28 Kasım Perşembe: Parçalı bulutlu
Gevaş;
24 Kasım Pazar: Çok bulutlu
25 Kasım Pazartesi: Yoğun kar yağışlı
26 Kasım Salı: Kar yağışlı
27 Kasım Çarşamba: Kar yağışlı
28 Kasım Perşembe: Parçalı bulutlu
Gürpınar;
24 Kasım Pazar: Çok bulutlu
25 Kasım Pazartesi: Kar yağışlı
26 Kasım Salı: Kar yağışlı
27 Kasım Çarşamba: Kar yağışlı
28 Kasım Perşembe: Parçalı bulutlu
İpekyolu;
24 Kasım Pazar: Yağmurlu
25 Kasım Pazartesi: Karla karışık yağmurlu
26 Kasım Salı: Karla karışık yağmurlu
27 Kasım Çarşamba: Kar yağışlı
28 Kasım Perşembe: Az bulutlu
Muradiye;
24 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu
25 Kasım Pazartesi: Kar yağışlı
26 Kasım Salı: Kar yağışlı
27 Kasım Çarşamba: Kar yağışlı
28 Kasım Perşembe: Parçalı bulutlu
Özalp;
24 Kasım Pazar: Kar yağışlı
25 Kasım Pazartesi: Kar yağışlı
26 Kasım Salı: Kar yağışlı
27 Kasım Çarşamba: Kar yağışlı
28 Kasım Perşembe: Parçalı bulutlu
Saray;
24 Kasım Pazar: Kar yağışlı
25 Kasım Pazartesi: Kar yağışlı
26 Kasım Salı: Kar yağışlı
27 Kasım Çarşamba: Kar yağışlı
28 Kasım Perşembe: Parçalı bulutlu
Tuşba;
24 Kasım Pazar: Yağmurlu
25 Kasım Pazartesi: Karla karışık yağmurlu
26 Kasım Salı: Karla karışık yağmurlu
27 Kasım Çarşamba: Kar yağışlı
28 Kasım Perşembe: Az bulutlu