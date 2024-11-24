Meteoroloji tarafından yayımlanan tahmini hava durumu raporuna göre hafta başından itibaren Van’ın yüksek kesimleri başta olmak üzere çoğu ilçesinde kar yağışlı sistemin etkili olması bekleniyor.

En düşük hava sıcaklıkların sıfırın altında -10 derecelere kadar inmesi tahmin edilen Van’da hafta başından itibaren tüm ilçelerde karla karışık yağmur ile kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan verilere göre Van’ın 5 günlük beklenen hava durumu şu şekilde;

Bahçesaray;

24 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu

25 Kasım Pazartesi: Yoğun kar yağışlı

26 Kasım Salı: Kar yağışlı

27 Kasım Çarşamba: Kar yağışlı

28 Kasım Perşembe: Parçalı bulutlu

Başkale;

24 Kasım Pazar: Çok bulutlu

25 Kasım Pazartesi: Kar yağışlı

26 Kasım Salı: Kar yağışlı

27 Kasım Çarşamba: Kar yağışlı

28 Kasım Perşembe: Parçalı bulutlu

Çaldıran;

24 Kasım Pazar: Kar yağışlı

25 Kasım Pazartesi: Kar yağışlı

26 Kasım Salı: Kar yağışlı

27 Kasım Çarşamba: Kar yağışlı

28 Kasım Perşembe: Parçalı bulutlu

Çatak;

24 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu

25 Kasım Pazartesi: Yoğun kar yağışlı

26 Kasım Salı: Yoğun kar yağışlı

27 Kasım Çarşamba: Yoğun kar yağışlı

28 Kasım Perşembe: Parçalı bulutlu

Edremit;

24 Kasım Pazar: Yağmurlu

25 Kasım Pazartesi: Karla karışık yağmurlu

26 Kasım Salı: Karla karışık yağmurlu

27 Kasım Çarşamba: Kar yağışlı

28 Kasım Perşembe: Az bulutlu

Erciş;

24 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu

25 Kasım Pazartesi: Kar yağışlı

26 Kasım Salı: Kar yağışlı

27 Kasım Çarşamba: Kar yağışlı

28 Kasım Perşembe: Parçalı bulutlu

Gevaş;

24 Kasım Pazar: Çok bulutlu

25 Kasım Pazartesi: Yoğun kar yağışlı

26 Kasım Salı: Kar yağışlı

27 Kasım Çarşamba: Kar yağışlı

28 Kasım Perşembe: Parçalı bulutlu

Gürpınar;

24 Kasım Pazar: Çok bulutlu

25 Kasım Pazartesi: Kar yağışlı

26 Kasım Salı: Kar yağışlı

27 Kasım Çarşamba: Kar yağışlı

28 Kasım Perşembe: Parçalı bulutlu

İpekyolu;

24 Kasım Pazar: Yağmurlu

25 Kasım Pazartesi: Karla karışık yağmurlu

26 Kasım Salı: Karla karışık yağmurlu

27 Kasım Çarşamba: Kar yağışlı

28 Kasım Perşembe: Az bulutlu

Muradiye;

24 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu

25 Kasım Pazartesi: Kar yağışlı

26 Kasım Salı: Kar yağışlı

27 Kasım Çarşamba: Kar yağışlı

28 Kasım Perşembe: Parçalı bulutlu

Özalp;

24 Kasım Pazar: Kar yağışlı

25 Kasım Pazartesi: Kar yağışlı

26 Kasım Salı: Kar yağışlı

27 Kasım Çarşamba: Kar yağışlı

28 Kasım Perşembe: Parçalı bulutlu

Saray;

24 Kasım Pazar: Kar yağışlı

25 Kasım Pazartesi: Kar yağışlı

26 Kasım Salı: Kar yağışlı

27 Kasım Çarşamba: Kar yağışlı

28 Kasım Perşembe: Parçalı bulutlu

Tuşba;

24 Kasım Pazar: Yağmurlu

25 Kasım Pazartesi: Karla karışık yağmurlu

26 Kasım Salı: Karla karışık yağmurlu

27 Kasım Çarşamba: Kar yağışlı

28 Kasım Perşembe: Az bulutlu