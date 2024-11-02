Bölge genelinde yağışların yarından itibaren yağmur ve karla karışık yağmur, 2200 metre üzeri rakımlarda akşam ve gece saatlerinde sıcaklık düşüşlerine bağlı olarak kar yağışı şeklinde olacağının tahmin edildiğini bildiren Van Valiliği, dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Valilikten yapılan paylaşımda; “Bölge genelinin Pazar günü yağışlı sistemin etkisine girmesi beklenmektedir. Yağışların, yağmur ve karla karışık yağmur, 2200 metre üzeri rakımlarda akşam ve gece saatlerinde sıcaklık düşüşlerine bağlı olarak kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. Yağışlı sistemin, Salı günü etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Yükseklerde kuvvetli rüzgara bağlı akşam ve gece saatlerinde tipi, görüş mesafesinde azalma, karayolu geçitlerinde (Tendürek, Kuzgunkıran, Güzeldere, Kurubaş) düşük sıcaklıklara bağlı gizli buzlanma ve gece saatlerinde don olayı, kara yolu ulaşımında aksama, Van Gölünde yağışa bağlı görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır. Vatandaşlarımıza saygıyla ve önemle duyurulur” denildi.