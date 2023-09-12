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Wanhaber / Ramazan Çetin

Van Valiliği, Van için yeni bir kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısında bulunarak tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada; “Yapılan son değerlendirmelere göre; Bu gece (Salı) saatlerinden yarın (Çarşamba) akşam saatlerine kadar Van, Muş ve Bitlis illeri çevrelerinde zaman zaman kuvvetli olabilecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Valilik bir uyarı da kuvvetli rüzgar beklentisinden dolayı yaptı.

Yapılan uyarıda; “Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece (Salı) saatlerinden yarın (Çarşamba) akşam saatlerine kadar rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden orta kuvvette, yağış anında sert, zaman zaman ise kuvvetli rüzgar şeklinde esmesi beklenmektedir. Oluşabilecek ağaç/direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” vurgusu yapıldı.