Kentte uzun süredir çözüm bekleyen ulaşım sorununa kalıcı bir çözüm sunacak olan Edremit Köprülü Kavşağı, şehir içi trafik yükünü de önemli ölçüde azaltacak. Yeni köprülü kavşak sayesinde özellikle Edremit-Van şehir merkezi güzergâhında yaşanan trafik yoğunluğunun büyük ölçüde azalması bekleniyor.

Proje hakkında bilgi veren Gökçenay Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Gökçenay, çevre yolu bağlantısının hızla ilerlediğini belirterek, "Bu köprülü kavşakla bağlantılı olarak Kurubaş’tan çıkacak şekilde yaklaşık 10 kilometrelik bir yol yaptık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, yüklenici firma ve Van Valiliği’nin ciddi destekleriyle süreci planlanandan önce tamamladık. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Yunus Gökçenay, kamulaştırma ve prosedür süreçlerinin hızla çözüldüğünü belirterek, projenin Van için bir başarı olduğunu vurguladı. Edremit Köprülü Kavşağı’nın estetik yönüne de değinen Gökçenay, yapının kente görsel bir değer kattığını söyledi. Gökçenay, "Köprüden yukarı çıktığınızda bir tarafta Van Gölü’nün maviliği, diğer tarafta dağların silueti sizi karşılıyor. Van’a girişte artık bu köprülü kavşak, kentin yeni yüzü olacak" diye konuştu.

Çevre yolu bağlantısının kısa sürede tamamlanacağını belirten Gökçenay, kalan 1,5 kilometrelik bölümün de 15-20 gün içinde asfaltlanarak trafiğe açılacağını söyledi. Toplam uzunluğu 41 kilometre olan projenin, kamulaştırma sürecindeki gecikmelere rağmen planlandığı şekilde ilerlediğini ifade etti. Gökçenay, "Çevre yolunun 2x3 şeritli olması bazı eleştiriler alsa da bu genişlik Van’ın uzun vadeli ihtiyacına cevap verecek niteliktedir" ifadelerini kullandı.

Van’a yatırım yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Yunus Gökçenay, aile olarak kente bağlılıklarını şu sözlerle dile getirdi:

"Gökçenay ailesi olarak Van’dan hiçbir zaman elimizi eteğimizi çekmedik, çekmeyeceğiz. Yeni yatırımlarla istihdamı artırmayı sürdüreceğiz. Van Mermer projesinde yaşadığımız sıkıntıları aşıp yatırımı büyütmeyi planlıyoruz. Kardeşlerimizle, çocuklarımızla ve torunlarımızla birlikte Van’da kalacağız. Van için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz."