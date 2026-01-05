Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında Van’da da 6 bin 803 konut inşa edilecek. Bu kapsamda Van merkezde (Edremit, İpekyolu, Tuşba) 3 bin 500, Başkale ilçesinde 211, Çaldıran ilçesinde 300, Erciş ilçesinde bin 500, Gevaş ilçesinde 100, Gürpınar ilçesinde 250, Muradiye ilçesinde 300, Özalp ilçesinde 500 ve Saray ilçesinde 142 olmak üzere toplam 6 bin 803 konut yapılacak.

Van’da inşa edilecek olan sosyal konutların hak sahipleri bugün çekilen kura ile belli oldu. İlk olarak Van merkezde (İpekyolu, Tuşba, Edremit) yapılacak olan 3 bin 500 konutun hak sahipleri çekilen kura ile belirlenirken ardından diğer ilçelerde yapılacak olan TOKİ konutları için kura çekimine geçildi.

Noter huzurunda yapılan kura çekimine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Van Valisi Ozan Balcı, AK Parti Van Milletvekilleri Burhan Kayatürk ve Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Mehmet Levent Sungur, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ARVAS: İMKANLAR HALKIMIZIN HİZMETİNE SEFERBER EDİLMİŞTİR

Programda ilk olarak konuşan AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, “24 yıldır sosyal devlet anlayışıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın ne söylediyse yerine getiren iktidarında Van da bu hizmetlerden yararlandı. TOKİ, Van’da yürüttüğü sosyal konut projeleri kapsamında 6 bin 803 konuttan önce 7 bin konutu daha hayata geçirmişti. Sosyal konut projesi kapsamında yer alan konutlarımız; kalitesi, sosyal donatı alanları, yaşam standartları ve sunduğu tüm imkanlarla halkımızın hizmetine seferber edilmiştir.” ifadelerini kullandı.

SUNGUR: VAN İLİMİZE YENİ SOSYAL KONUTLAR İNŞA EDECEĞİZ

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Mehmet Levent Sungur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ve Bakanlığın koordinasyonunda Türkiye’nin dört bir yanında yüz binlerce projenin hayata geçirildiğini belirterek, yeşil alanlarla bütünleşen, insan ve şehir odaklı konutlar ile sosyal donatıların üretildiğini söyledi.

Sungur, TOKİ’nin üretim gücü sayesinde 81 ilde 1 milyon 750 bin konuta ulaşıldığını, eğitimden sağlığa, ibadethanelerden millet bahçelerine kadar yaklaşık 66 bin 500 sosyal donatının da vatandaşların hizmetine sunulduğunu ifade etti.

Sungur açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Van’da meydana gelen depremlerin ardından TOKİ olarak yaklaşık 17 bin 500 konut inşa ettik. Sosyal konutlarla birlikte bugüne kadar Van’a, TOKİ tarafından 123,5 milyar liralık yatırımla; bin 875’i devam eden toplam 28 bin 966 konut, 615 köy evi, 485 iş yeri, 4 millet bahçesi, 35 cami başta olmak üzere okullar, hastaneler, köy konakları ve kamu binaları kazandırdık. Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilen 500 bin konut kampanyası kapsamında Van ilimize yeni sosyal konutlar inşa edeceğiz. Bugün ise bu kampanyanın ikinci aşaması olan hak sahiplerini belirleme kurasının heyecanını hep birlikte yaşayacağız.”

KAYATÜRK: VAN’A 120 MİLYAR LİRALIK BİR YATIRIM VAR

AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Van’ın tarihsel olarak bir deprem bölgesi olduğuna dikkat çekerek, 1904, 1942, 1976 ve 2011 yıllarında kentte büyük depremler yaşandığını söyledi.

Van’da yaklaşık her 30 yılda bir yıkıcı deprem meydana geldiğini belirten Kayatürk, Çaldıran depreminde babasını, kardeşini ve birçok yakınını kaybettiğini de ifade ederek şunları dile getirdi:

“Van’da 2011 yılında meydana gelen depremin ardından Cumhurbaşkanımız, kabinesinin birçok üyesiyle birlikte kentte yer aldı ve o yıl içerisinde ilimize dört kez geldi. Birinci yılın sonunda, kar kış demeden 17 bin 500 konutu tamamladık, sonrasında ise bu sayı 30 bin konuta ulaştı. Biz Van’da sessiz bir devrim gerçekleştiriyor, kente çok büyük yatırımlar kazandırıyoruz. Şu an neredeyse her alanda 120 milyar liralık bir yatırım var, bugün de kurada evleri çıkan ve konut sahibi olacak vatandaşlarımızı tebrik ediyoruz.”

TÜRKMENOĞLU: TOKİ’NİN VAN’A YAPTIĞI TOPLAM YATIRIM TUTARI 128 MİLYAR LİRAYI AŞMIŞ DURUMDA

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, 2011 depreminin ardından TOKİ tarafından kentte yaklaşık 20 bin konutun yalnızca bir yıl içinde tamamlanarak 2012’de hak sahiplerine teslim edildiğini hatırlattı.

‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonu kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde başlatılan toplu konut seferberliğiyle, önümüzdeki yıllarda Türkiye genelinde 500 bin yeni ve depreme dayanıklı konutun hayata geçirilmesinin hedeflendiğini belirten Türkmenoğlu, “Toplamda bu şehre gelen yatırım miktarı 550 milyar liraya ulaşmıştır. Bugün kura çekimi yapılacak 6 bin 803 konutun hak sahipleri belirlenecek, hayırlı olsun.” dedi.

VALİ BALCI: TOKİ VAN’IN YARASINA MERHEM OLDU

Van Valisi Ozan Balcı, ev sahibi olmanın toplumun kültürel yapısında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, bir yuvaya kavuşmanın büyük bir değer taşıdığını kaydetti.

Vatandaşların bu heyecanını önemsediklerini ifade eden Vali Balcı, “TOKİ’mize de ayrıca teşekkür ediyorum, deprem bölgesinde 400 bini aşkın konutu tamamlayarak hemşehrilerimize ve kardeşlerimize sıcak yuvalar kazandırdılar. Belki de dünyada sayılı devletlerin başarabileceği bir işi canla başla yerine getirdiler. TOKİ ile gurur duyduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum. Ayrıca TOKİ’ye bir teşekkürümüz de bundan 15 yıl önce yaşanan Van depremi dolayısıyladır, o dönemde de Van’ın yarasına merhem oldular. Van’ın doğusunda, batısında, kuzeyinde ve güneyinde TOKİ’nin izini görmemek mümkün değil. TOKİ’nin elinin değmediği bir yer yok, bu da Van’ımıza değer katan çok önemli bir husustur, kendilerine bu vesileyle bir kez daha teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

BAKAN YARDIMCISI BULUT: GÜNDE ORTALAMA 550 KONUT ÜRETİLDİ

Güvenli bir çatı altında aileleriyle birlikte yaşamanın her vatandaşın en doğal hakkı olduğunu ifade eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, AK Parti iktidarları olarak 23 yıldır eser ve hizmet siyasetinin merkezine insanı koyduklarını vurguladı.

Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, sanayiden tarıma, çevreden şehircilik alanına kadar her alanda vatandaşların yanında olduklarını kaydeden Bulut, “TOKİ eliyle bugüne kadar sosyal donatılarıyla birlikte 1 milyon 750 bin konut ürettik. 500 bin yeni konut hedefi için de adeta bir seferberlik ruhuyla çalıştık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sayın Bakanımız Murat Kurum’un öncülüğünde 455 bin konutu rekor bir hızla inşa ettik, günde ortalama 550 konut üretildi. Bu rakamlar dünyada eşi benzeri olmayan bir başarıdır, 2011 yılında yaşadığımız depremi de bir kez daha rahmetle anmak istiyorum. Rabbim böyle felaketleri bir daha yaşatmasın, o dönemde görev alan tüm arkadaşlarımız büyük bir fedakarlıkla çalıştı, o gün tek bir depremzede vatandaşımızı evsiz bırakmadık. Bugün de aynı inanç ve kararlılıkla 81 ilimizde 500 bin sosyal konutu hayata geçiriyoruz.” şeklinde konuştu.

“BÖLGEMİZ ARTIK ACIYLA DEĞİL, YATIRIMLARLA VE KALKINMAYLA ANILACAK”

Yeni yapılan konutların yalnızca barınma ihtiyacını karşılamakla kalmayacağını ifade eden Bakan Yardımcısı Bulut, Van’dan başlayarak tüm bölgeye huzur ve ekonomik–sosyal refah getireceğini; insanların daha güvenli ve istikrarlı koşullarda yaşamasıyla birlikte toplumsal birlik, dayanışma ve kardeşlik duygularının güçleneceğini belirtti.

Bulut, son olarak şunları söyledi:

“Terörsüz Türkiye hedefiyle bölgemiz artık acıyla değil, yatırımlarla ve kalkınmayla anılacak. Doğusuyla batısıyla bu aziz vatanın her karışında daha güvenli, daha müreffeh bir hayat inşa edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da durmak yok, yola devam diyoruz, dün çok çalıştık, bugün çok çalışıyoruz, yarın daha da çok çalışacağız. Son olarak, hak sahibi olacak kardeşlerimizin yeni yuvalarında sağlıkla, huzurla ve güvenle yaşamalarını temenni ediyorum.”

Yapılan konuşmaların ardından TOKİ sosyal konut kura çekimine geçildi ve 6 bin 803 hak sahibi belirlendi. TOKİ kura sonuçları noter onayının ardından E-Devlet üzerinden de sorgulanabilecek.