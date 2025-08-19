Zorlu Trendyol 1. Lig mücadelesini sürdüren İmaj Altyapı Van Spor FK, Türkiye Kupası’nda da adından söz ettirmek istiyor. Turnuva 4 Eleme Turu, grup aşaması ve final aşaması olarak düzenlenecek.

VAN SPOR’UN TURUNDA YER ALAN TAKIMLAR

Van ekibi, 3. Eleme Turu'na Trendyol 1. Lig'den katılacak 10 kulüp arasında yer alıyor. İşte o takımlar; Alagöz Holding Iğdır FK, Amed Sportif Faaliyetler, Arca Çorum FK, Eminevim Ümraniyespor, Emre Gökdemir, İnşaat Ankara Keçiörengücü, Esenler Erokspor, İmaj Altyapı Van Spor FK, Sakaryaspor A.Ş., Serik Spor Futbol A.Ş., Sms Grup Sarıyerspor.

SÜPER LİG’DE 7 TAKIM YER ALACAK

Kupada bu sezon, Süper Lig’in güçlü ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor A.Ş., Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş., Hesap.com Antalyaspor, Kasımpaşa A.Ş., Tümosan Konyaspor, Zecorner Kayserispor gibi önemli takımlar da 3. Eleme Turu’ndan itibaren sahne alacak. Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK ise bu güçlü rakipler arasından sıyrılıp gruplara kalmayı hedefliyor.

Grup aşamasına kalabilmek için önünde sadece iki eleme turu bulunan kırmızı-siyahlılar, sahada gösterdiği mücadeleyle hem taraftarını hem de Van halkını gururlandırmak istiyor. Grup aşamasına kalan 24 takım, kura ile 8’er takımdan oluşan 3 gruba dağılacak. Her takım, grup aşamasında 2 iç saha, 2 deplasman olmak üzere toplam 4 maç oynayacak.

Grubunu ilk iki sırada tamamlayan 6 takım ile en iyi 2 grup üçüncüsü olmak üzere 8 takım çeyrek finale yükselecek.