Play-Off yarı final müsabakasında TFF 1. Lig'e çıkma fırsarını tepen Van Spor Futbol Kulübü, 14 Haziran'da yapılacak olan kongreyle yeni başkanını belirleyecek. 14 Haziran'da yapılması planlanan kongrede mevcut başkan Feyat Kıyak'ın aday olmayacağı, Van Spor'un eski as başkanlarından Erol Temel'in aday olacağı öğrenildi.

Erol Temel'in güçlü iş insanlarından oluşan bir listeyle kongreye hazırlandığı öğrenilirken, önümüzdeki günlerde de Van'a gelip bir basın açıklaması yapması bekleniliyor.